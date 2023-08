PS Plus: i giochi PS2 aumenteranno? Sony lavora ad un nuovo emulatore, secondo un rumor

Tramite l'abbonamento a PlayStation Plus Premium, Sony consente ai suoi abbonati di accedere ad una libreria di classici che hanno fatto la storia del gaming. Ad oggi la disponibilità di queste vecchie glorie è stata abbastanza limitata, tuttavia le cose potrebbero essere destinate a cambiare.

A suggerire un possibile miglioramento è lo YouTuber Mystic, content creator piuttosto popolare con oltre 700.000 iscritti al suo canale. Sebbene solitamente non si lasci andare su questioni riservate, è risaputo che il creativo sia vicino a diversi esponenti dell'industria videoludica e che verosimilmente venga a conoscenza di determinate informazioni con un certo anticipo.

Stando a quanto dichiarato in un suo recente video riguardante i classici PlayStation su PS5, Sony starebbe lavorando ad un nuovo emulatore dedicato in particolar modo ai giochi PS2. A quanto pare, l'emulatore attualmente in uso non è particolarmente semplice da utilizzare e questa sarebbe la causa per cui tanti giochi del passato, specialmente quelli risalenti all'era PS2, manchino ancora all'appello. Mystic sottolinea come i giocatori stiano aspettando ancora "una valanga di classici", e la situazione potrebbe migliorare sensibilmente se un emulatore più funzionale ed efficiente dovesse essere messo a disposizione dalla compagnia. Lo YouTuber in questione gode generalmente di un'ottima reputazione, tuttavia è doveroso prendere con le pinze quanto riportato in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali da Sony.

Con la lineup di agosto, PS Plus Premium ha aggiunto MediEvil: Resurrection, Ape Escape: On the Loose e Pursuit Force: Extreme Justice al catalogo.