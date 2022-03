PS Plus e i giochi PS3 solo in streaming: l'emulazione è davvero impossibile?

Sony ha annunciato la nuova versione di PlayStation Plus, specificando le opzioni di abbonamento e i contenuti che ognuno dei tre tier del servizio offrirà ai suoi utenti.

Come ormai noto, coloro che sceglieranno PS Plus Premium potranno accedere, tra le altre cose, ai grandi classici PS1, PS2 e PSP, oltre ad una selezione di giochi per PS3 giocabili esclusivamente in streaming su PS4, PS5 e PC. L'architettura della console di settima generazione di Sony è celebre per aver reso complessa l'emulazione dei suoi titoli sulle successive piattaforme PlayStation e, per quanto abbia deluso molti utenti, è sembrata comprensibile la decisione della casa nipponica di rendere disponibili i titoli PS3 soltanto online.

Tuttavia, c'è chi crede che l'emulazione nativa sia possibile, e che se solo volesse Sony potrebbe lavorare per migliorare la qualità del suo nuovo servizio. A parlare è Modern Vintage Gamer, YouTuber con oltre 678.000 mila iscritti appassionato di tecnologia e hardware che si è detto deluso da quanto appreso nella giornata di ieri: "L'emulazione di PS3 è assolutamente possibile su hardware PS5. Tuttavia, Sony non è mai stata interessata a investire milioni per realizzarla".

Il content creator ha accesso una discussione a cui ha partecipato anche Lance McDonald, modder noto per conoscere a menadito i Souls di FromSoftware e per essere riuscito a far girare Bloodborne a 60fps su PS4 Pro.

"Non riesco a sopportare che Sony abbia annunciato di avere degli emulatori PS1 e PS2 attivi e funzionanti su hardware PS4 e PS5, ma che li stia bloccando con un abbonamento e non ti permetta di riprodurre dischi che già possiedi. Inoltre non riesce ancora a ottenere l'emulazione PS3 su PS5".

L'emulazione PS3 è fattibile su PS5, e che tipo di investimento finanziario richiederebbe da parte di Sony? È una domanda a cui sicuramente solo i dirigenti di PlayStation potrebbero rispondere con totale chiarezza.