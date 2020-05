PS Plus giugno 2020: annuncio dei giochi gratis PS4 questa settimana

Ci siamo! O meglio, ci siamo quasi, questa settimana Sony annuncerà infatti i nuovi giochi gratis PS4 per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, disponibili poi per il download da mercoledì 3 giugno 2020

Sony rivelerà i giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2020 questa settimana come detto e più precisamente mercoledì 27 maggio alle 17:30 ora italiana, seguendo un calendario ormai collaudato a meno di imprevisti o cambi improvvisi di strategie.

Anche in questo caso i giochi gratis per PS4 di giugno 2020 dovrebbero essere due come accade ormai da molto tempo dopo la decisione di non ospitare più titoli per PS3 e PlayStation Vita, non si possono escludere però eventuali giochi bonus, magari per PlayStation VR, come già capitato in passato.

Per quanto riguarda i rumor sui nuovi giochi PS4 gratis, una voce di corridoio sembra suggerire l'arrivo di Marvel's Spider-Man su PS Plus ma si tratta solamente di una speculazione non confermata, frutto di un errore sul PlayStation Store che potrebbe anche non essere legato all'ingresso del gioco nel catalogo PlayStation Plus.

Ne sapremo di più tra poco meno di 48 ore, segnatevi sul calendario la data di mercoledì 27 febbraio alle 17:30 (ora italiana), in questa occasione scopriremo i nuovi giochi gratis di giugno per gli iscritti PlayStation Plus.