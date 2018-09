PS Plus: God of War 3 Remastered e gli altri giochi di settembre sono adesso disponibili

Puntuale come sempre, Sony Interactive Entertainment ha aggiornato il Playstation Store: i giochi della Instant Game Collection di settembre dono adesso disponibili per il download gratuito per gli utenti iscritti al PS Plus.

Dopo aver proposto Mafia 3 e Dead by Daylight nel mese di agosto, anche a settembre Sony accontenta gli amanti dei single-player e dei titoli multigiocatore con Destiny 2 e God of War 3 Remastered. Rimangono inoltre disponibili per il download i due giochi bonus Here They Lie e Sapere è Potere. Di seguito potete consultare l'elenco completo delle novità:

Destiny 2 (Playstation 4, già disponibile per il download dal 29 agosto)

God of War III: Remastered (Playstation 4)

Sapere è potere (PS Plus Bonus – PlayLink)

Here They Lie (PS Plus Bonus – PS VR required)

Another World – 20th Anniversary Edition (PS3 + PS4/PS Vita)

QUBE Director’s Cut (PS3 + PS4)

Foul Play (PS Vita + PS4)

Sparkle 2 (PS Vita)

Ricordiamo che se non siete abbonati al PS Plus potete usufruire di un'interessante offerta disponibile sul Playstation Store fino a venerdì 7 settembre: acquistando un abbonamento da 12 mesi al prezzo di 59.99 euro riceverete in omaggio tre mesi di visione gratuita di Netflix. Che ne pensate della line-up di settembre della Instant Game Collection?