PS Plus: da Godfall a Mortal Shell, ecco il peso dei giochi gratis di dicembre

In attesa che Sony aggiorni il catalogo di giochi gratuiti per gli abbonati al servizio PlayStation Plus con i titoli di dicembre 2021, potete iniziare a liberare abbastanza spazio nelle memorie interne di PlayStation 4 e PlayStation 5 per installare i prodotti di vostro interesse.

Di seguito potete trovare l'elenco dei giochi inclusi nell'abbonamento di questo mese con tutti i dettagli sullo spazio occupato in memoria:

Godfall Challenger Edition (versione PS4): 17,253 GB ma può essere avviato dopo aver scaricato 9,436 GB

Godfall Challenger Edition (versione PS5): 23,254 GB ma può essere avviato dopo aver scaricato 12,928 GB

Mortal Shell (versione PS4, compatibile con PS5): 7,808 GB

LEGO DC Super Villains (versione PS4, compatibile con PS5): 17 GB

Va precisato che non è ancora chiaro se Sony includerà anche la versione PlayStation 5 di Mortal Shell nell'abbonamento, ma l'assenza di riferimenti in tal senso lascia intuire che i giocatori potranno scaricare esclusivamente la versione del gioco per la console della scorsa generazione.

Sapevate che proprio qualche giorno fa PlayStation Plus Video Pass ha ricevevuto un aggiornamento silenzioso? È probabile quindi che Sony possa avere in programma un qualche annuncio nei prossimi giorni.