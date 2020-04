PS Plus: leak giochi PS4 gratis di maggio? Molti dubbi sulla fonte

Ci avviciniamo al reveal dei giochi PlayStation Plus di maggio 2020, l'annuncio è previsto per questa settimana tuttavia un leak potrebbe averli svelati in anticipo... o forse no? La fonte in effetti lascia spazio a molti dubbi sulla veridicità di quanto trapelato.

Nello specifico l'utente di ResetERA Adookah afferma di "aver ricevuto l'immagine da un amico", con riferimento alla grafica che pubblichiamo qui sotto e che svelerebbe l'arrivo di Dark Souls Remastered e Dying Light nella lineup PlayStation Plus di maggio 2020.

Non è la prima volta che insider e leaker svelano in anticipo i giochi PlayStation Plus, in questo caso però ci sono molti dubbi in quanto la fonte è assolutamente anonima e non ci sono certezze riguardo l'identità del presunto amico in possesso dell'immagine promozionale. La stessa, per altro, è realizzata apparentemente piuttosto bene e segue fedelmente lo stile delle grafiche adottate da Sony Interactive Entertainment, anche se a ben guardare il logo PlayStation Plus appare piuttosto strano... che sia davvero ufficiale, oppure si tratta di una grafica fan made?

Saranno davvero Dying Light e Dark Souls Remastered i giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2020? Lo scopriremo mercoledì 29 aprile, data di annuncio dei giochi PS Plus del prossimo mese, al momento vi invitiamo a prendere quanto riportato con le pinze, in attesa di eventuali conferme o smentite.