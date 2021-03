PS Plus: leak svela i giochi gratis di aprile, maggio e giugno? Smentita, la lista è falsa - Aggiornata

C'è grande attesa per l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021, nel frattempo su 4Chan trapela quella che sembra essere la lista dei giochi PS Plus dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Aggiornamento - la lista è stata smentita dall'autore del post su 4Chan e altri insider su Reddit sono intervenuti per confermare la natura fake del rumor. Segue notizia originale.



La fonte afferma di lavorare come PR e addetto marketing per una non meglio specificata "divisione PlayStation del terzo mondo" e di aver avuto accesso al materiale promozionale per i prossimi giochi gratis della lineup Instant Game Collection. Ve la proponiamo di seguito:

Aprile

Oddworld Soulstorm (PS5)

Captain Tsubasa Rise of New Champions ( PS4 e PS5)

A Hat in Time (PS4, PS5)

Maggio

Injustice 2 (PS4 con aggiornamento next-gen PS5)

Cuphead (PS4 e PS5)

Dreams (PS4, PS5, PSVR)

Giugno

Grand Theft Auto Online (PS5 con aggiornamento next-gen)

Ratchet and Clank Nexus Remaster (PS5)

Ratchet and Clank Nexus (PS4)

La fonte è del tutto anonima e certamente l'aver postato tutto su 4Chan non aiuta ad aumentare la credibilità del rumor. Tra i giochi PS Plus in arrivo troviamo anche Ratchet & Clank Nexus, il gioco però (uscito su PS3) non è mai stato reso compatibile con PlayStation 4, inoltre viene citata anche una remaster per PS5, il tutto nello stesso mese di uscita di Ratchet & Clank Rift Apart.

Difficile dire quanto ci sia di autentico in questa lista, certo è che Sony è in genere molto bene attenta a non far trapelare nulla sulla lineup PlayStation Plus. Ne sapremo (in parte) di più oggi pomeriggio quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis PS Plus di aprile 2021.