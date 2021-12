PS Plus: leak svela i giochi gratis di gennaio 2022 per PS4 e PlayStation 5

Dalle colonne del portale francese Dealabs, l'ormai celebre leaker billbil-kun—who svela quelli che, a suo dire, saranno i giochi PS Plus gratis di gennaio 2022 su PS4 e PlayStation 5.

In base alle anticipazioni raccolte e condivise dal leaker delle Instant Game Collection di settembre, ottobre, novembre e dicembre (come pure degli Xbox Live Gold dicembrini), il nuovo anno degli abbonati a PlayStation Plus sarà particolarmente ricco di sorprese.

Stando a quanto sostenuto da billbil-kun—who, a gennaio sarà possibile scaricare "gratis" Deep Rock Galactic, DiRT 5 e Persona 5 Strikers: nel caso dello sparatutto cooperativo di Ghost Ship Games e del racing game in salsa arcade di Codemasters viene indicata sia la versione PS4 che l'edizione ottimizzata per PlayStation 5. Sulla scorta di queste indiscrezioni, viene perciò confermata la teoria del nostro Davide Leoni con le previsioni sui giochi PS Plus di gennaio, specie per quanto concerne l'arrivo di DiRT 5 nell'elenco dei giochi fruibili gratuitamente dagli iscritti al servizio di Sony.

Deep Rock Galactic - PS4 e PS5

DiRT 5 - PS4 e PS5

Persona 5 Strikers - PS4

L'acclarata affidabilità delle indiscrezioni condivise negli scorsi mesi dall'utente di Dealabs rende questo nuovo leak particolarmente attendibile, ma come al solito vi invitiamo a prendere con le dovute cautele questo genere di anticipazioni e di attendere l'annuncio ufficiale da parte di Sony. Intanto, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo: i giochi indicati vi soddisfano o vorreste veder approdare su PlayStation Plus dei titoli diversi?