PS Plus di luglio: Sony e Konami spiegano chi ha deciso di sostituire PES 2019 con Detroit

Dalle pagine di GameSpot, i rappresentanti di Konami e Sony provano a chiarire la spinosa questione riguardante la rimozione di PES 2019 dai giochi PS Plus di luglio e la sua conseguente sostituzione con Detroit Become Human.

Come ricostruito dai colleghi di GS, l'annuncio della modifica della lineup dei giochi PS Plus della Instant Game Collection di luglio è avvenuto con un messaggio pubblicato da Sony sui propri canali social che spiega come "abbiamo deciso di apportare una modifica alla linea di giochi PS Plus questo mese e offriremo Detroit Become Human Digital Deluxe Edition invece di PES 2019. Questa è stata una decisione che abbiamo deciso di fare come società e ci scusiamo per gli eventuali disagi".

A confermare le dichiarazioni di Sony arrivano quest'oggi le parole pronunciate da un rappresentante di Konami, secondo il quale "questa decisione è stata presa da Sony, quindi rivolgetevi a Sony" nella speranza, così facendo, di capire cosa sia successo nella delicata giornata che avrebbe dovuto portare PES 2019 e Horizon Chase Turbo (quest'ultimo, lo ricordiamo, è stato confermato) nel catalogo dei giochi PS4 gratis del PlayStation Plus di luglio.

A tal proposito è arrivato anche l'intervento del brand manager europeo di Pro Evolution Soccer Lennart Bobzien, secondo il quale i vertici di Konami sono stati colti di sorpresa da questa modifica e non avrebbero ancora ricevuto alcun chiarimento da parte di Sony: "Non posso davvero dirti cosa è successo perché l'ho scoperto oggi, al mattino quando ho aperto il mio portatile, non so davvero come spiegarlo". In ogni caso, i nuovi videogiochi gratis del PS Plus di luglio sono la Deluxe Edition con Heavy Rain di Detroit Become Human e il funambolico arcade racer Horizon Chase Turbo, entrambi scaricabili gratuitamente dagli abbonati al servizio su PS4 fino a martedì 6 agosto.