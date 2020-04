PS Plus maggio 2020: annuncio dei giochi PS4 gratis questa settimana

Dopo il presunto leak dei giochi PlayStation Plus di maggio 2020 sono in molti a chiedersi quanto dovremo attendere per conoscere i nuovi giochi del prossimo mese, in realtà l'attesa non sarà lunga poichè il reveal è previsto per questa settimana.

Come di consueto, a meno di cambiamenti imprevisti, Sony svelerà i giochi PlayStation Plus gratis di maggio 2020 nella giornata di mercoledì 29 aprile alle 17:30 ora italiana, mantenendo un'orario ormai collaudato da tempo, salvo eventuali cambi improvvisi, come detto.

Tra poco più di 48 ore avremo quindi la lineup di maggio per gli abbonati PS Plus, anche in questo caso i giochi gratis per PS4 dovrebbero essere due come accade già da molto tempo, non si possono escludere però eventuali giochi bonus, magari per PlayStation VR, evento già capitato in passato seppur molto raramente.

Per quanto riguarda i rumor sui nuovi giochi PS4 gratis, Sony potrebbe proporre un gioco AAA esclusivo un gioco terze party, nel primo gruppo rientrano produzioni come Horizon Zero Dawn, Concrete Genie o God of War mentre nel secondo caso sono stati ipotizzati titoli come Street Fighter V o un gioco della serie Yakuza, quest'ultima sempre più popolare e amata anche in Occidente. In ogni caso si tratta solamente di ipotesi e dunque non ci resta che attendere il 29 aprile per l'annuncio ufficiale.