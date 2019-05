PlayStation Plus maggio 2019: arrivano Overcooked e What Remains of Edith Finch

Dopo una lunga attesa dettata dal calendario seguito in maniera scrupolosa da Sony per annunciare i nuovi titoli mensili della Instant Game Collection, il colosso tecnologico giapponese svela i videogiochi che potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati a PlayStation Plus nel corso del mese di Maggio.

A cominciare da martedì 7 maggio, come anticipato da un leak proveniente dalla Russia, tutti gli iscritti al servizio su PlayStation potranno rimpolpare la propria ludoteca digitale con il simpatico party game a tema culinario Overcooked e l'evocativa avventura in prima persona What Remains of Edith Finch.



L'approdo nella Instant Game Collection dei nuovi giochi gratuiti di Maggio, naturalmente, coinciderà con la conclusione della promozione sui titoli PS Plus di aprile che vede protagonisti l'ottimo action soulslike ad ambientazione sci-fi The Surge e il brutale action singleplayer e multiplayer Conan Exiles.

Consigliamo perciò a tutti gli abbonati a PS Plus a inserire al più presto questi due giochi nel catalogo digitale del proprio account PS4 prima che i titoli in questione vengano riproposti al loro prezzo abituale su PSN a partire dal pomeriggio di martedì 7 maggio.

Cosa ne pensate dei giochi PS Plus di questo mese? Prima di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che su PlayStation Store sono disponibili gli Sconti A Tutto Giappone e una promozione sui DLC con tanti Sconti sui Contenuti Aggiuntivi di titoli PS4 come The Sims 4.