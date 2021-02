PS Plus marzo: Final Fantasy 7 Remake tra i giochi PS4 gratis? Leak da PS Store giapponese

Mentre tutto tace da Sony in merito a quella che sarà la line-up di giochi gratuiti offerti agli abbonati al servizio il prossimo mese, riprende quota la possibilità che Final Fantasy VII Remake possa arrivare a marzo con PS Plus.

A suggerirlo è un avvistamento realizzato dalla community videoudica giapponese. Come evidenziato dal noto insider Nibel nel cinguettio che trovate in calce a questa news, la versione nipponica del PlayStation Store presenta al momento una dicitura decisamente interessante. Secondo quanto riferito, nella scheda dedicata alla Digital Deluxe Edition di Final Fantasy VII Remake Intergrade si troverebbe infatti la seguente specificazione: "La versione PlayStation 4 di Final Fantasy VII Remake non può essere aggiornata alla versione PlayStation 5 dopo essersi abbonati a PlayStation Plus e averlo riscattato in qualità di gioco gratuito".



La presenza di tale dettaglio nella pagina del PlayStation Store giapponese ha rapidamente spinto ad ipotizzare la volontà di Sony e Square Enix di offrire Final Fantasy VII Remake agli abbonati PS Plus nel corso di marzo. Il gioco tuttavia - se confermato - sarebbe disponibile esclusivamente nella sua versione per PlayStation 4. Gli utenti in possesso di PlayStation 5 potrebbero dunque usufruirne solamente tramite le funzioni di retrocompatibiltà della console, ma senza i miglioramenti tecnici introdotti da Final Fantasy VII Remake Intergrade.



Al momento, non è da escludere che possa trattarsi di un errore del PlayStaiton Store giapponese: per saperne di più non resta che attendere l'annuncio della line up PS Plus di marzo da parte di Sony.