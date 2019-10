PS Plus novembre 2019: annuncio imminente, ecco quando saranno svelati i giochi gratis PS4

Sono sempre di più i rumor sulla lineup PlayStation Plus di novembre 2019 ma ormai manca poco per scoprire quali saranno i giochi gratis PS4 del prossimo mese, l'annuncio infatti è previsto per la settimana appena iniziata.

Più precisamente, secondo la tabella di marcia, Sony annuncerà i giochi PlayStation Plus novembre 2019 mercoledì 30 ottobre alle 17:30, ora italiana. In molti pensavano ad un possibile rinvio dell'annuncio al 31 ottobre in occasione della Paris Games Week ma questa ipotesi appare improbabile considerando che Sony non terrà una conferenza alla fiera parigina.

Per quanto riguarda le speculazioni, voci parlano di "un grande gioco per PlayStation VR" in arrivo nella Instant Game Collection con probabile riferimento a Resident Evil 7 Biohazard. Per quanto riguarda gli altri giochi gratis PS Plus si parla di Nioh, Watch Dogs 2 o Diablo 3 Eternal Collection, siamo però nel campo delle pure speculazioni e per saperne di più dovremmo attendere le prossime ore.

Ottobre è stato un mese particolare per PlayStation Plus, oltre all'annuncio anticipato Sony ha inserito nella lineup due titoli first party AAA, ovvero The Last of Us Remastered e MLB The Show '19. I nuovi giochi PS Plus per PlayStation 4 saranno poi scaricabili dal PlayStation Store a partire da martedì 5 novembre 2019.