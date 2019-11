PS Plus novembre 2019: giochi PS4 gratis disponibili da oggi, link per il download

Sono disponibili da oggi per il download i due nuovi giochi della Instant Game Collection di novembre, scaricabili da tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus a partire dalla tarda mattinata (le 12:00 o le 13:00, ora italiana) con il consueto aggiornamento del PlayStation Store.

Come di consueto negli ultimi mesi sono due i giochi gratis PS4 proposti da Sony, ovvero Nioh e Outlast 2. Nioh è uno dei Soulslike di maggior successo degli ultimi anni con oltre 2.5 milioni di copie vendute e un sequel (Nioh 2) in arrivo a marzo 2020 con Beta disponibile proprio in questi giorni (fino al 10 novembre) su PlayStation 4. Outlast 2 è invece il sequel del gioco horror che ha lanciato e reso popolare il genere dei Jumpscare. Di seguito i link diretti per il download:

Giochi PS4 gratis novembre 2019

Come detto in apertura ribadiamo che i giochi saranno disponibili dalla tarda mattinata di oggi, al momento la pagina del prodotto riporta il prezzo di vendita senza possibilità di download gratis per gli abbonati PlayStation Plus, basterà attendere qualche ora per poter scaricare i due giochi. Cosa ne pensate della lineup PS Plus di novembre 2019? Siete soddisfatti della scelta o avreste preferito altri titoli?