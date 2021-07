PS Plus of the Day: Sony lancia il nuovo contest con in palio un abbonamento annuale

Prosegue fino al 15 agosto PS Plus of the Day, il contest promosso da Sony Interactive Entertainment Italia e dedicato a tutti gli iscritti a PS Plus che potranno provare ad aggiudicarsi un abbonamento annuale al servizio.

Il concorso è nato per celebrare la passione dei giocatori per PlayStation Plus e per i giochi che, ogni mese, ne compongono il catalogo. A luglio è possibile immergersi nelle atmosfere di A Plague Tale Innocence, scendere sul campo di battaglia con Call of Duty Black Ops 4 o sul ring infuocato di WWE 2K Battlegrounds Il contest PS Plus of the Day è articolato in due fasi in programma a luglio e agosto, ecco come partecipare:

Scaricare almeno uno dei giochi mensili gratis con PlayStation Plus. E’ possibile partecipare una volta a luglio e una volta ad agosto.

Portare a termine delle sfide in-game comunicate sul sito e tramite i canali social PlayStation Italia

Scattare una foto allo schermo che testimoni il raggiungimento dell’obiettivo, avendo cura di inquadrare anche il controller

Pubblicare la foto su Instagram inserendo nella descrizione le menzioni @playstationit, @partecipoeautorizzo e l'hashtag #psplusoftheday.

Per festeggiare i traguardi raggiunti dalla community, verrà pubblicato sui canali PlayStation uno speciale wallpaper con alcune delle foto protagoniste del contest. In palio ad estrazione un abbonamento 12 mesi a PlayStation Plus.

Nota Bene - Pubblichiamo la notizia per dovere di cronaca, Everyeye.it non è in alcun modo affiliato al contest, promosso e organizzato interamente da Sony Interactive Entertainment Italia.