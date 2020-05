PS Plus offerta: abbonamento 12 mesi in sconto, codice digitale con invio immediato

Volete rinnovare il vostro abbonamento PlayStation Plus? In questo caso vi viene in soccorso la nuova offerta Amazon legata ai Days of Play di Sony, con l'abbonamento 12 mesi in vendita a prezzo ridotto fino all'8 giugno.

Nello specifico è possibile acquistare l'abbonamento annuale al prezzo di 41.99 euro, un risparmio pari a quasi venti euro considerando che la sottoscrizione annuale ha un prezzo di listino fissato a 59.99 euro: dopo aver completato l'ordine non dovrete attendere l'arrivo del cartoncino da grattare a casa, troverete il codice nella sezione La mia libreria giochi del vostro profilo Amazon. Una volta ottenuta la chiave vi basterà andare sul PlayStation Store, selezionare la voce "Riscatta Codici" e aggiungere il codice alfanumerico per rinnovare o estendere l'iscrizione.

Anche a maggio gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare due giochi gratis per PS4, Cities Skylines e Farming Simulator 19, oltre ad una selezione di bonus gratis per gli iscritti PS Plus e sconti esclusivi per i membri premium. Approfitterete di questa occasione per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento PlayStation Plus? Ricordatevi che come parte dei Days Of Play trovate da oggi in offerta anche i migliori giochi per PS4 ed una selezione di giochi PlayStation Hits in sconto.