PS Plus offrirà giochi gratis PS4 e PS5? Arriva il chiarimento di Sony

Mancano ormai pochi giorni all'avvento della nextgen. Nell'ultimo, ricchissimo approfondimento del PS Blog con le risposte alle domande più frequenti su PS5, Sid Shuman di SIE fornisce quindi un importante chiarimento sul futuro dell'offerta sui giochi gratis PS4 e PS5 riservata agli iscritti a PlayStation Plus.

Il responsabile della comunicazione di Sony Interactive Entertainment conferma l'arrivo su PS5 della PlayStation Plus Collection ma ribadisce che quest'ultima non andrà a sostituire l'attuale piano legato alla Instant Game Collection.

Tutti i membri di PlayStation Plus, quindi, continueranno a ricevere almeno due videogiochi gratis per PS4 ogni mese: va da sé che tali titoli rientreranno nella retrocompatibilità di PS5 e che, di conseguenza, potranno essere fruiti gratuitamente anche dagli abbonati che acquisteranno la nuova console dell'azienda nipponica.

Stando sempre a Shuman, in futuro l'obiettivo di Sony "è quello di aggiungere regolarmente giochi per PS5 alla selezione di titoli mensili". Non è chiaro, quindi, se dopo l'arrivo di Bugsnax gratis su PS Plus a novembre assisteremo al lancio di un ulteriore gioco PS5 in regalo su PlayStation Plus già a partire dal mese di dicembre o se, al contrario, l'introduzione di titoli nextgen nella Instant Game Collection avverrà in maniera estemporanea.

L'intenzione dichiarata di Sony è comunque quella di aggiungere in maniera regolare giochi PS5 alla selezione di titoli mensili. Nell'attesa di ricevere un chiarimento definitivo da parte del colosso tecnologico diapponese, vi rimandiamo alla nostra recensione di Bugsnax, il primo gioco PS5 ad approdare gratis su PS Plus.