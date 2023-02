PS Plus, oggi l'annuncio dei giochi PS4 e PS5 gratis di febbraio: un leak li ha anticipati

In seguito al posticipo del reveal dei giochi PS4 e PS5 gratis con PS Plus a febbraio, è giunto il momento di scoprire quali titoli sono stati selezionati per gli abbonati al servizio Sony.

Nel corso della giornata di oggi - mercoledì 1 febbraio 2023 - il colosso giapponese provvederà infatti ad annunciare la line-up di giochi offerti in regalo agli abbonati a PlayStation Plus Essentials. La comunicazione ufficiale dovrebbe essere condivisa da Sony alle ore 17:30 in punto, tramite i canali social di PlayStation. In anticipo sulla tabella di marcia, tuttavia, la selezione di titoli è già stata svelata dal famigerato bilibili-kun.

Il noto insider, che negli ultimi mesi ha costantemente anticipato il reveal dei giochi gratis con PlayStation Plus, ha infatti dichiarato che a febbraio gli abbonati al servizio potranno avere accesso ai seguenti titoli:

Mafia: Definitive Edition (versione PlayStation 4);

(versione PlayStation 4); OlliOlli World (versione PlayStation 4 e PlayStation 5);

(versione PlayStation 4 e PlayStation 5); Evil Dead: The Game (versione PlayStation 4 e PlayStation 5);

(versione PlayStation 4 e PlayStation 5); Destiny 2: Oltre la Luce - espansione (versione PlayStation 4 e PlayStation 5);

Per scoprire la fondatezza delle anticipazioni, non resta che attendere le ore 17:30 di oggi. I titoli parte della line-up PS Plus di febbraio potranno essere scaricati dagli abbonati nel periodo compreso t