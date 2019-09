PS Plus ottobre 2019: giochi gratis annunciati da Sony

Sony ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2019 durante lo State of Play del 24 settembre, anticipando così di un giorno il consueto appuntamento fissato per l'ultimo mercoledì del mese con l'annuncio dei giochi PS Plus per PlayStation 4.

Da martedì primo ottobre gli abbonati al servizio potranno scaricare gratis due giochi per PS4, ovvero The Last of Us Remastered e MLB The Show 19. Un mese davvero ricco che vede la presenza di due produzioni AAA entrambe disponibili in esclusiva PlayStation.

The Last of Us Remastered non ha bisogno di presentazioni, si tratta dell'edizione definitiva del capolavoro Naughty Dog che include tutti i DLC già pubblicati su PS3, tra cui Left Behind, capitolo introduttiva che permetterà di scoprire il passato di Ellie. Un buon antipasto in attesa dell'uscita di The Last Of Us Part 2, in uscita il 21 febbraio 2020 come annunciato durante lo State of Play.

MLB The Show 19 è invece la più recente incarnazione della serie sportiva dedicata al baseball sviluppata da Sony San Diego. Il gioco presenta tutte le licenze ufficiali della Major League Baseball per quanto riguarda squadre, stati, giocatori, tornei e competizioni, un must per gli appassionati di questo sport spettacolo particolarmente diffuso negli Stati Uniti.