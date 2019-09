PS Plus di ottobre: i giochi PS4 saranno annunciati durante il PlayStation State of Play?

Come ormai saprete, Sony ha fissato per la sera di martedì 24 settembre un PlayStation State of Play incentrato su The Last of Us Part 2 e sulle ultime novità in arrivo su PlayStation 4. L'annuncio dei nuovi giochi PS4 gratis per gli abbonati a PS Plus, perciò, potrebbe avvenire proprio durante questo evento?

Dalle pagine dei forum videoludici di Reddit e ResetEra, così come sui principali social, sono già in molti a sottolineare l'insolita vicinanza tra questo evento in streaming e il consueto appuntamento di fine mese pianificato da SIE per svelare i videogiochi destinati ad approdare nella Instant Game Collection degli iscritti a PlayStation Plus.

Con l'importante vetrina mediatica dello State of Play, infatti, il colosso tecnologico giapponese potrebbe tranquillamente anticipare di un giorno l'annuncio dei giochi PS Plus che, di solito, avviene nel pomeriggio dell'ultimo mercoledì del mese. Tutto ciò, ovviamente, per "cavalcare l'onda" e dare modo alla macchina mediatica di Sony di far coincidere questo importante reveal con l'evento in streaming del PlayStation State of Play che sarà trasmesso a partire dalle ore 22:00 italiane di domani, martedì 24 settembre.

E voi, cosa ne pensate di questa ipotesi? La ritenete plausibile o, viceversa, credete che l'annuncio dei giochi PS Plus di ottobre non subirà modifiche e si farà attendere fino a mercoledì pomeriggio? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere il nostro articolo di approfondimento con le immancabili previsioni sui giochi PS4 gratis di ottobre scaricabili dagli abbonati a PlayStation Plus.