PS Plus di ottobre: gli utenti europei chiedono un gioco PS4 diverso da MLB The Show 19

Nonostante l'euforia per l'annuncio della data di lancio di The Last of Us 2 e dell'approdo di TLOU Remastered a ottobre su PS Plus, la presenza di MLB The Show 19 tra i giochi PS4 gratis dell'offerta riservata agli abbonati a PlayStation Plus nel corso del prossimo mese ha sollevato i dubbi di alcuni utenti europei.

Dalle pagine del PlayStation Blog statunitense, infatti, alcuni utenti del Monolite Nero hanno manifestato le proprie perplessità per la scelta, compiuta da Sony Interactive Entertainment, di "occupare" uno dei due slot mensili della Instant Game Collection di PS Plus con un videogioco di baseball, ossia con un titolo dedicato ad uno sport che, purtroppo, nel Vecchio Continente non gode della medesima popolarità che vanta negli Stati Uniti e in Giappone.

Senza nulla togliere alla bontà qualitativa e contenutistica del titolo sviluppato da SIE San Diego Studio, la community di PS4 ha così evidenziato questo "problema" attraverso una serie di commenti pubblicati sui social, sui principali forum videoludici e direttamente sulle pagine del PS Blog USA.

Attraverso questa iniziativa, gli utenti che hanno voluto esplicitare la propria contrarietà alla presenza di MLB The Show 19 tra i giochi PS4 gratis dell'offerta PS Plus di ottobre esortano quindi le alte sfere di SIE a sostituire il simulatore di baseball con un altro titolo, in maniera non troppo dissimile da quanto fatto alla fine di giugno con il sorprendente annuncio del cambio di PES 2018 con Detroit tra i titoli della Instant Game Collection di luglio. E voi, che cosa ne pensate di questa "richiesta"? Sperate che Sony modifichi il programma di ottobre del PS Plus sostituendo MLB The Show 19 con un altro gioco PS4 gratis in Europa?