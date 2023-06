PS Plus Premium ha più abbonati di PS Plus Extra: una 'piacevole sorpresa', ammette Sony

Oltre ad aver ribadito che PlayStation Plus non proporrà esclusive al day one così come fa Xbox Game Pass, Nick Maguire, vice president and global head of subscriptions di Sony, ha svelato che la compagnia nipponica è "piacevolmente sorpresa" riguado all'andamento degli abbonamenti di PlayStation Plus Premium.

Il tier più alto del servizio offerto da Sony ai possessori di piattaforme PlayStation ha un numero di abbonamenti superiore rispetto a PlayStation Plus Extra, un risultato che l'azienda non pensava di poter raggiungere.

"Personalmente sono rimasto sorpreso dal fatto che Premium costituisca una quota maggiore rispetto a Extra. Tutti pensavamo che l'Extra sarebbe stato il primo posto dove la maggior parte delle persone si sarebbe diretta, ma in realtà Premium si è rivelato più popolare e più grande", rivela Maguire. "È una piacevole sorpresa. E sono sorpreso di come le cose siano simili da paese a paese, da regione a regione. Ci sono chiaramente alcune eccezioni ma, nel complesso, le top 10 e le top 20, con alcuni ordini diversi, sono generalmente gli stessi tra i paesi. Ce ne sono alcuni in cui preferiscono titoli diversi, ma in media il mix è molto simile".

