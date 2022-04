PS Plus Premium: avvistati i primi giochi PS Classics, c'è anche Tekken 2

Come specificato da Sony, coloro che decideranno di abbonarsi a PlayStation Plus Premium, ovvero il tier più alto del nuovo abbonamento proposto dal colosso nipponico, avranno diritto ad una ricca selezione di vecchi classici che hanno fatto la storia di PS1, PS2, e PSP (ed anche PS3 ma solo via streaming).

Come fatto notare su reddit, nella sezione backend del PlayStation Network sono già stati avvistati i primi nomi che verranno inclusi nella raccolta PlayStation Classics offerta agli abbonati a PlayStation Plus Premium. Per il momento abbiamo in totale tre nomi, tutti sotto il nome di Bandai Namco: Tekken 2, uno dei capitoli più apprezzati della serie picchiaduro originariamente pubblicato su PS1 nel 1995; Ridge Racer 2, il racing game arcade approdato nel 2006 su PlayStation Portable; e Mr. Driller, capostipite del franchise di puzzle game giunto nel 1999 su PS1. È possibile che i titoli in questione possano diventare acquistabili anche al di fuori del PS Plus, ma su questo punto sarà meglio attendere eventuali precisazioni da parte di Sony.

Ricordiamo che il passaggio al nuovo PlayStation Plus avverrà in maniera definitiva il 22 giugno, data nella quale PlayStation Now smetterà di esistere così come lo conosciamo oggi ed il suo servizio verrà completamente inglobato all'interno della nuova offerta confezionata da Sony. Sicuramente, man mano che ci avviciniamo a giugno, la compagnia fornirà maggiori dettagli anche sulla lista PlayStation Classics inclusa nell'abbonamento Premium.