PS Plus Premium: i nuovi classici PS1 in vendita anche separatamente, senza abbonamento

Sono ora disponibili i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023 che, tra le varie produzioni previste, includono anche alcuni grandi classici dell'epoca PS1 come The Legend of Dragoon, Wild Arms 2 e Harvest Moon Back to Nature.

L'inclusione di tali giochi, molto apprezzati all'epoca delle loro originali uscite, fa senza dubbio la gioia degli appassionati di lunga data ed amanti del retrogaming, seppur accessibili tramite l'abbonamento più ricco ma anche più caro del PlayStation Plus. Per chi non è iscritto al tier economicamente più impegnativo, ma vorrebbe comunque giocarsi i classici del passato, c'è una buona notizia: i tre titoli sono venduti anche separatamente, senza la necessità di essere abbonati a PlayStation Plus Premium.

Sia The Legend of Dragoon che Wild Arms 2 sono disponibili sul PS Store al prezzo di 9,99 euro, mentre Harvest Moon Back to Nature può essere acquistato per 5,99 euro. Considerato che non tutti i classici PS1 del Premium vengono messi in vendita a parte, si tratta di un'occasione d'oro per recuperarli senza spendere grosse cifre; il discorso vale in particolare per The Legend of Dragoon, che al giorno d'oggi nella sua versione originale PS1 richiede un esborso economico consistente ai collezionisti per essere recuperato.

Restando in tema, non perdetevi il nostro speciale su The Legend of Dragoon, così da riscoprire l'iconico RPG targato Sony pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1999.