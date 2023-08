PS Plus Premium, nuova demo gratis: un altro gioco PS4 e PS5 pronto da provare

In attesa di scoprire quali saranno i giochi gratis con PlayStation Plus Essential a settembre 2023, un'apprezzata produzione per PS4 e PS5 si rende protagonista di un nuovo bonus per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.

A partire dalla giornata di oggi - lunedì 7 agosto -, gli utenti con una sottoscrizione attiva al servizio Sony potranno infatti testare una nuova demo gratis. Il titolo coinvolto nell'iniziativa è A Space for the Unbound, apprezzatissimo Indie confezionato da Mojiken agli inizi del 2023. Vincitorrice di numerosi premi, tra cui il riconoscimento Game for Impact ai The Game Awards, l'avventura in pixel art si presenta come uno slice of life ambientato nell'Indonesia rurale degli anni Novanta.



Giunti alla fine della scuola superiore, due cari amici, Atma e Raya, si ritrovano a dover affrontare un importante viaggio di scoperta, a cavallo tra realtà e sovrannaturale. Un viaggio intenso nel corso del quale i protagonisti dovranno superare gli ostacoli rappresentati da ansia, depressione e sentimenti sconosciuti.

Da ora, gli abbonati a PlayStation Plus Premium possono provare gratuitamente una demo del gioco della durata di un'ora. Di seguito, vi riportiamo i link alle pagine dedicate ad A Space for the Unbound presenti su PlayStation Store:

In chiusura, ricordiamo che grazie alle Offerte Estive su PlayStation Store l'Indie può essere acquistato con uno sconto del 20%.