PlayStation Plus Premium ed Extra: quali giochi lasciano il catalogo a marzo 2023?

Dopo la gradita novità dei giochi classici venduti al di fuori dell'abbonamento a PlayStation Plus Premium, scopriamo i nove giochi che si apprestano a lasciare il catalogo di titoli inclusi nei tier Extra e Premium del servizio Sony.

A quanto pare sono nove i giochi che saranno rimossi durante il mese di marzo da PlayStation Plus Premium ed Extra. Visibili nella sezione "Ultima occasione per giocare", i titoli in questione non hanno ancora una data precisa per la loro rimozione, eccezion fatta per WWE 2K22 che rimarrà disponibile non oltre il 12 marzo. Di seguito vi riportiamo la lista completa:

WWE 2K22 (13 marzo)

Monster Energy Supercross – The Official Video game 5

Victor Vran Overkill Edition

A Velocibox Ultimate Bundle

The Vanishing of Ethan Carter

Override 2: Super Mech League

Ghost of a Tale

Dungeons 2

Danger Zone

L'abbandono di WWE 2K22 potrebbe risultare piuttosto anomalo, dal momento che il gioco di Take2 era stato aggiunto soltanto nel mese di gennaio di quest'anno. Tuttavia c'è da tenere in considerazione che il 14 marzo sarà pubblicato WWE 2K23, e potrebbe quindi trattarsi di un modo da parte del publisher di dare un'ulteriore spinta alla nuova iterazione della serie.

