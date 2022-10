PS Plus Premium: un gioco di Call of Duty in arrivo? Indizi dal sito PlayStation

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di ottobre, il sito ufficiale PlayStation.com sembra segnalare l'imminente arrivo di un importante capitolo della serie di Call of Duty nel catalogo dei giochi riscattabili 'gratuitamente' dagli abbonati al tier più elevato di PS Plus.

Nella schermata promozionale che riepiloga i benefici offerti agli iscritti a PS Plus, i curatori del sito ufficiale di Playtation.com hanno infatti inserito Call of Duty Black Ops nel 'carosello digitale' dei videogiochi fruibili dagli abbonati. L'immagine utilizzata da Sony si riferisce espressamente a COD Black Ops, il kolossal sparatutto di Treyarch lanciato nel 2010 su PC, PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii.

A voler dar retta a queste anticipazioni, Call of Duty Black Ops dovrebbe rientrare molto presto nell'elenco dei videogiochi destinati a rimpolpare la ludoteca degli abbonati a PlayStation Plus Premium, l'unico tier che garantisce la fruizione di titoli PS3 via Cloud oltre a garantire l'accesso a un catalogo con tanti classici per PS1, PS2 e PSP giocabili in streaming o dopo averne effettuato il download sulla propria console Sony d'elezione.

È di poche ore fa, oltretutto, la notizia della prova gratis di Dying Light 2 per PS4 e PS5 tramite PlayStation Plus Premium.