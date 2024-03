PS Plus Premium: My Hero Academia Stagione 1 e le serie di Crunchyroll tra i nuovi bonus

L'arrivo a marzo di RE3 Remake e Midnight Suns su PS Plus Extra e Premium s'accompagna a tanti altri bonus previsti per gli abbonati ai tier più avanzati del servizio videoludico targato Sony.

A partire da oggi mercoledì 13 marzo, infatti, tutti gli iscritti a PlayStation Plus Premium possono accedere a una selezione di serie Crunchyroll su Sony Pictures Core, la piattaforma con oltre 100 film in streaming.

L'aggiunta dei contenuti di Crunchyroll nel catalogo dei film e delle serie accessibili da Sony Pictures Core su PlayStation 5 e PS4 con l'abbonamento PS Plus Premium precede l'arrivo di My Hero Academia Stagione 1 nell'elenco dei bonus 'gratuiti' per gli iscritti al tieri Premium/Deluxe del servizio videoludico di Sony.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che da questo mese gli abbonati a PS Plus Extra o Premium/Deluxe possono fruire 'gratis' NBA 2K24 Kobe Bryant Edition, Marvel's Midnight Suns, Resident Evil 3 Remake, LEGO DC Supervillains, Mystic Pillars Remastered, Blood Bowl 3, Super Neptunia RPG e Dragon Ball Z Kakarot, oltre a una selezione di titoli classici (riservata ai soli iscritti a PS Plus Premium) che comprende Jak and Daxter The Lost Frontier, Cool Boarders, Gods Eater Burst, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy e JoJo's Bizarre Adventure AllStar Battle R.