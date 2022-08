PS Plus Premium e le Prove di un'ora: la Demo di Rollerdrome dura solo 35 minuti

In base a quanto sostenuto sui social e su diversi portali di settore da un numero sempre crescente di utenti, la Prova di Rollerdrome accessibile agli abbonati a PlayStation Plus Premium non durerebbe un'ora come promesso da Sony all'annuncio di questa nuova categoria di bonus, bensì solamente 35 minuti.

A segnalare questa importante discrepanza nel tempo di accesso all'intera esperienza di gioco di Rollerdrome su PS4 e PlayStation 5 sono anche i ragazzi di PushSquare: la redazione del sito specializzato in notizie legate all'universo PlayStation sottolinea come, nonostante su PS Store venga chiaramente riportata la Trial di un'ora per il nuovo skater futuristico di OlliOlli World, il tempo effettivo di gioco sia effettivamente di soli 35 minuti.

Nel momento in cui scriviamo non sono chiare le motivazioni di questo "taglio". Nell'attesa di una precisazione da parte dei curatori del PlayStation Store o degli stessi sviluppatori di Roll7, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Rollerdrome a firma di Giovanni Panzano, con tante analisi e riflessioni sul lavoro svolto dagli autori di Olliolli per concretizzare la visione di questo sport futuristico con skater armati di fucile.