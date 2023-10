PS Plus Premium, sorpresa: una nuova icona segnala i giochi PS5 in Cloud Streaming

Con l'avvenuto lancio del Cloud Streaming dei giochi PS5 su PS Plus Premium, Sony Interactive Entertainment ha ben pensato di apportare una piccola ma significativa modifica all'interfaccia di PlayStation 5 che promette di facilitare la ricerca dei titoli compatibili con il nuovo servizio 'su nuvola'.

Accedendo alla console con le credenziali di un account iscritto al tier Premium di PlayStation Plus, gli utenti possono infatti notare una nuova icona che segnala la possibilità di avviare un videogioco PS5 direttamente dai server del servizio Cloud Streaming di Sony.

I titoli PS5 che presentano questa nuova icona sono perciò quelli che possono essere avviati in streaming su PlayStation 5 cliccando sul tasto Options del controller DualSense e selezionando l'apposita opzione. Disponibile in Europa dal 23 ottobre, il nuovo servizio cloud gaming di Sony consente agli iscritti a PS Plus Premium di avviare 'su nuvola' i giochi PS5 compatibili selezionando diverse opzioni di risoluzione e qualità grafica, tra cui 4K, 1440p, 1080p e 720p con 60 FPS e uscita SDR o HDR. Non manca poi la compatibilità con il chip Tempest 3D AudioTech con suono 5.1 e 7.1.

Per saperne di più sull'ultima funzionalità introdotta da SIE, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento su che giochi PS5 ci sono nel catalogo Streaming Cloud su PS Plus Premium.