PS Plus e PS Now scambiati o duplicati per alcuni utenti: Spartacus è vicino?

Da ormai diversi mesi si continua a parlare di PlayStation Spartacus, il presunto abbonamento all-in-one con cui Sony dovrebbe andare ad unire in un'unica soluzione le offerte di PlayStation Plus e PlayStation Now.

Sony non ha mai diffuso alcuna dichiarazione ufficiale in merito a Project Spartacus, portato a galla per la prima volta da Jason Schreier di Bloomberg, che peraltro si dice certo che l'acquisizione di Bungie e dell'IP di Destiny sia legata proprio al suo nuovo servizio.

Nelle ultime ore sono stati segnalati degli insoliti avvistamenti da alcuni utenti del forum NeoGaf. Ad alcuni giocatori sono stati scambiati i nomi degli abbonamenti attivi a PlayStation Plus e PlayStation Now, mentre ad altri viene duplicato il servizio a cui si è iscritti (a questo indirizzo trovate un esempio di un utente che nella sua area personale vede presenti due abbonamenti identici a PS Plus).

Naturalmente non è da escludere l'ipotesi che si tratti di un semplice bug, e che i servizi online di PlayStation torneranno a breve a funzionare come previsto. Tuttavia, sono questi movimenti piuttosto sospetti se teniamo in considerazione quanto insistenti siano state le voci su Project Spartacus nelle ultime settimane. Secondo i rumor Sony annuncerà ufficialmente il servizio durante la primavera di quest'anno, e non ci resta quindi che attendere eventuali interventi da parte del colosso nipponico.