PS Plus scontato: la nuova offerta PlayStation per risparmiare 30 euro

In attesa dell'annuncio dei nuovi giochi gratis con PS Plus Extra e Premium, prende il via un'interessante promozione relativa all'attivazione di una sottoscrizione al servizio di abbonamento Sony.

A partire dalla giornata di oggi - lunedì 12 dicembre 2022 - e sino al prossimo 20 dicembre 2022, è infatti possibile acquistare un abbonamento a PlayStation Plus ad un prezzo ridotto. I possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 interessati ad usufruire dell'offerta avranno dunque a disposizione circa una settimana di tempo per procedere.

Nello specifico, l'iniziativa promozionale coinvolge gli abbonamenti annuali a PlayStation Plus. Sia che si tratti del livello Essentials, sia che si preferiscano i vantaggi proposti dai livelli Extra e Premium, è ora possibile risparmiare 30 euro sul prezzo di listino dei servizi. Attivando un nuovo abbonamento di 12 mesi, Sony offre agli acquirenti uno sconto interessante, come specificato nel banner apparso su PS Store.



Al momento, l'offerta non sembra essere ancora attiva, ma le indicazioni proposte su PlayStation Store sono decisamente chiare. I nuovi utenti PlayStation Plus dovrebbero perciò poter presto acquistare un'iscrizione annuale al seguente prezzo:

PlayStation Plus Essentials : 29,99 euro, anziché 59,99 euro;

: 29,99 euro, anziché 59,99 euro; PlayStation Plus Extra : 69,99 euro, anziché 99,99 euro;

: 69,99 euro, anziché 99,99 euro; PlayStation Plus Premium: 89,99 euro, anziché 119,99 euro;

