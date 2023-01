PS Plus scontato sino al 40%: ultimi giorni per l'offerta su Premium ed Extra

In attesa dell'annuncio dei nuovi giochi PS Plus Extra e Premium di gennaio 2023, gli appassionati privi di una sottoscrizione al servizio Sony possono approfittare di una interessante iniziativa.

Ancora per pochi giorni, il PlayStation Store propone infatti uno sconto per gli abbonamenti a PlayStation Plus Premium o Extra. Per poterne usufruire, è necessario essere dei nuovi utenti del servizio Sony. In questo caso, si potrà avere accesso alle funzionalità di PS Plus con una riduzione del prezzo di listino pari sino al 40%. L'iniziativa coinvolge sia gli abbonamenti trimestrali sia le sottoscrizioni annuali, secondo le seguenti modalità:

PlayStation Plus Premium - 3 mesi : a 34,99 euro, scontato del 30%;

: a 34,99 euro, scontato del 30%; PlayStation Plus Premium - annuale : a 79,99 euro, scontato del 33%;

: a 79,99 euro, scontato del 33%; PlayStation Plus Extra - 3 mesi : a 24,99 euro, scontato del 37%;

: a 24,99 euro, scontato del 37%; PlayStation Plus Extra - annuale: a 59,99 euro, scontato del 40%;

Nessuna offerta è invece al momento disponibile per il livello Essential dell'abbonamento PlayStation Plus. Come accennato, l'offerta dedicata a PlayStation Plus Extra e Premium resterà attiva ancora per pochi giorni soltanto, con scadenza prevista in dataIn chiusura, ricordiamo che sono già disponibili i giochi gratis con PlayStation Plus a gennaio 2023 , con la line-up proposta da Sony che include Star Wars Jedi: Fallen Order.