PS Plus, nuovi sconti esclusivi su PS Store: le migliori offerte sui giochi PS4 e PS5

In aggiunta ai nuovi sconti sui giochi PS4 e PS5 di ritorno dal passato, i lidi del PlayStation Store ospitano ora anche ulteriori promozioni riservate agli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Questi ultimi possono in particolare usufruire di sconti aggiuntivi su giochi PS4 e PS5 in promozione, tra grandi AAA e intriganti Indie. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte disponibili al momento:

Desperados III Digital Deluxe : in sconto a 17,49 euro;

: in sconto a 17,49 euro; Pillars of Eternity Complete Edition : in sconto a 12,49 euro;

: in sconto a 12,49 euro; Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition : in sconto a 22,49 euro;

: in sconto a 22,49 euro; Godfall Challenger Edition : in sconto a 8,99 euro;

: in sconto a 8,99 euro; Deliver Us the Moon Digital Deluxe : in sconto a 7,49 euro;

: in sconto a 7,49 euro; West of Dead: Path of the Crow Edition : in sconto a 8,39 euro;

: in sconto a 8,39 euro; The Falconeer: Warrior Edition : in sconto a 20,99 euro;

: in sconto a 20,99 euro; Flipping Death : in sconto a 2,99 euro;

: in sconto a 2,99 euro; Soul Axiom : in sconto a 2,49 euro;

: in sconto a 2,49 euro; Frostpunk: Complete Collection : in sconto a 15,74 euro;

: in sconto a 15,74 euro; Overcooked! + Overcooked 2! : in sconto a 8,74 euro;

: in sconto a 8,74 euro; Guilty Gear Strive: Ultimate Edition : in sconto a 69,99 euro;

: in sconto a 69,99 euro; Lost Ember : in sconto a 10,49 euro;

: in sconto a 10,49 euro; Marvel's Guardians of the Galaxy + Marvel's Avengers: in sconto a 39,99 euro

Le nuove offerte riservate agli abbonati PlayStation Plus termineranno il prossimo 26 maggio 2022. In chiusura, ricordiamo che è stato confermato un breve rinvio per il lancio di PS Plus Extra e Premium in Italia.