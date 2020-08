PS Plus settembre 2020: annuncio dei giochi gratis PS4 in arrivo questa settimana

Non dovrebbe mancare molto all'annuncio dei nuovi giochi gratis PS4 di settembre per gli abbonati PlayStation Plus. Seguendo il consueto calendario, l'annuncio ufficiale di Sony dovrebbe avvenire questa settimana, ma quando esattamente?

Negli ultimi mesi Sony ha cambiato più volte le carte in tavola anticipando il reveal dei giochi gratis PlayStation Plus rispetto alla consueta data, ovvero l'ultimo mercoledì del mese. Non sappiamo al momento se siano previsti cambiamenti alla roadmap oppure no, seguendo il solito calendario l'annuncio è dunque previsto per mercoledì 26 agosto alle 17:30, ora italiana. E' pur vero però che stiamo vivendo un periodo piuttosto movimentato sul lato della comunicazione da parte di tutti i principali publisher internazionale, dunque sorprese dell'ultimo momento sono sempre possibili.

Quali saranno i nuovi giochi PS4 gratis di settembre per gli abbonati PS Plus? Difficile dirlo con certezza, come sempre, speculazioni e rumor parlano di un gioco first party come Uncharted L'Eredità Perduta, God of War o Horizon Zero Dawn (uscito recentemente su PC) accompagnato magari da un gioco di corse come The Crew 2 o Burnout Paradise Remastered. Si tratta però solamente di semplici ipotesi e dunque da prendere con le dovute precauzioni. Fateci sapere nello spazio commenti quale giochi vorreste vedere nella lineup Instant Game Collection di settembre 2020.