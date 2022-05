PS Plus, Sony conferma: gli upgrade costano di più per chi si è abbonato in sconto

Sta facendo molto discutere la scelta di Sony di far pagare di più gli upgrade a PS Plus Extra e Premium a chi avesse precedentemente acquistato il proprio abbonamento al servizio in sconto. Dopo le prime testimonianze arrivate in rete, giunge una conferma ufficiale dal supporto PlayStation di Hong Kong.

La mail di Sony, diffusa online e tradotta da Video Games Chronicles, recita così: "Dal momento che hai acquistato PlayStation Plus a un prezzo scontato al momento dell'abbonamento, ci sono due abbonamenti che non possono usufruire di ulteriori sconti:

1) Abbonamento PlayStation Plus acquistato con uno sconto

2) Abbonamento PlayStation Plus riscattato con codice di riscatto

Pertanto, se devi passare all'abbonamento Premium di livello 2 o 3, dovrai compensare la differenza tra il prezzo scontato precedente e il prezzo normale. Ad esempio, un abbonamento a PlayStation Plus costa HK $308 per un anno e il prezzo scontato è HK $187,6. La differenza è di $120,4, divisa per il numero di mesi rimanenti". Viene inoltre precisato che "il sistema calcolerà automaticamente la differenza che deve essere rimborsata in caso di aggiornamento".

L'altra questione che sta scaldando gli animi nei forum online, riguarda il fatto che chi ha accumulato svariati mesi di abbonamento e intende effettuare upgrade ai tier più alti, dovrà obbligatoriamente farlo tenendo in considerazione lo stesso periodo di tempo. A titolo di esempio, se siete abbonati per tre anni e effettuerete l'upgrade al tier Premium, sarà necessario pagare 360 euro. Questo meccanismo sembra essere confermato nella FAQ del sito UK di PlayStation, ma attendiamo ulteriori chiarimenti da parte di Sony per quanto riguarda l'offerta europea di PS Plus.



Intanto emergono indizi che suggeriscono che Dino Crisis possa essere aggiunto al catalogo di PlayStation Plus.