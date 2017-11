Negli ultimi mesi diverse parti del mondo sono state colpite da gravi disastri naturali, basti pensare ai danni e ai disagi provocati all'uragano Irma in Florida, Harvey in Texas e Maria in Porto Rico.ha dunque deciso di andare incontro ai giocatori che a causa di ciò stanno attraversando una situazione difficile.

Nonostante non siano presenti comunicati ufficiali, pare infatti che nelle ultime ore Sony abbia cominciato a estendere di 30 giorni la durata degli abbonamenti Playstation Plus degli utenti residenti nelle zone interessate. Una bella iniziativa, considerano che migliaia di persone sono in questo momento senza corrente e non potranno sfruttare il proprio abbonamento.