PS Plus Spartacus come Xbox Game Pass con le esclusive day one? Jason Schreier è scettico

Dopo aver rilanciato la sorprendente notizia del rumoregiato arrivo nel 2022 dell'abbonamento PlayStation Spartacus con la fusione di Plus e Now, il giornalista di Bloomberg Jason Schreier riflette sul possibile approdo day one delle esclusive PS4 e PS5 di Sony nel nuovo servizio, similarmente a Xbox Game Pass.

Prendendo spunto dalle informazioni ottenute dalle sue fonti, Schreier ritiene che la strategia portata avanti dal colosso tecnologico giapponese si rifaccia solo parzialmente alla visione delineata da Microsoft con Xbox Game Pass: il "pomo della discordia", per il redattore di Bloomberg News, sembrerebbe essere rappresentato proprio dalla volontà di Sony di non comprendere le future produzioni first party dei PlayStation Studios in qualsiasi tier del servizio in abbonamento dal nome in codice di PlayStation Spartacus. Ma c'è dell'altro.

Sempre a detta di Jason Schreier, infatti, "questo nuovo servizio, previsto al lancio in primavera, manterrà probabilmente il brand 'PlayStation Plus'. Non aspettatevi però che Sony includa nel servizio le sue grandi esclusive first party sin dal Day One come avviene con Xbox Game Pass. Le prospettive più concrete sono quelle di un'offerta contenutistica più forte di quella proposta attualmente da PlayStation Now".

Il report di Bloomberg cita la possibile introduzione, da parte di Sony, di un servizio videoludico con tre tipologie di abbonamento contraddistinte da bonus (e prezzi) crescenti: il primo Tier dovrebbe includere i benefit dell'attuale PS Plus, da aggiungersi nel secondo Tier ad un "vasto catalogo di giochi PS4 e successivamente PS5". Il terzo livello di abbonamento dovrebbe comprendere anche delle demo estese, l'accesso al cloud gaming di PS Now e a un'ampia libreria di giochi classici per PS1, PS2, PlayStation 3 e PSP. In nessuno dei Tier prefigurati dai giornalisti di Bloomberg, quindi, sembrerebbe esserci spazio per l'eventuale arrivo nel nuovo abbonamento PlayStation Plus Spartacus di kolossal PS4 e PS5 come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 o God of War Ragnarok.