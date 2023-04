PS Plus: Starfield e Zelda gratis su PS4 e PS5 nel Pesce d'Aprile di un noto leaker!

EXCLUSIVE



April 2024 PS Plus Monthly Games



✨ Starfield (PS5)*

⚔️ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (PS5 | PS4)

🐟 Fishing Sim World: Pro Tour (PS4) 🐟



⌛️April 1st - April 1st, 2024



*Note: Starfield can be retrieved only from Jupiter, Saturn, Mars and other galaxies pic.twitter.com/3f7ijPBhxE