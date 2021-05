PS Plus: ultime ore per scaricare gratis i giochi di maggio su PS4 e PS5

Con il consueto reminder di fine mese, i canali social di PSU ci ricordano che mancano poche ore alla conclusione dell'offerta di Sony legata ai giochi PS Plus gratis di maggio 2021 su PS4 e PlayStation 5.

In vista dell'imminente arrivo nella Instant Game Collection dei titoli PlayStation Plus in regalo a giugno, il colosso tecnologico giapponese si appresta così a concludere la promozione che, per questo mese, ha consentito agli abbonati di riscattare gratis una copia digitale di Battlefield 5, Stranded Deep e Wreckfest Drive Hard Die Last.

Con Battlefield 5, EA DICE proietta gli appassionati di sparatutto nel contesto storico della Seconda Guerra Mondiale, proponendo loro l'esperienza completa della campagna principale, del modulo Battle Royale Tempesta di Fuoco e delle attività multiplayer competitive. Stranded Deep, invece, è un titolo di sopravvivenza che offre ai fan del genere un'esperienza sandbox in una dimensione a mondo aperto ambientata su di un arcipelago deserto dell'Oceano Pacifico. Quanto a Wreckfest, la versione offerta iagli iscritti a PlayStation Plus è quella PS5 in anteprima esclusiva, con migliorie che interessano il comparto grafico e le prestazioni di questo gioco di guida in stile Destruction Derby.

A conclusione dell'attuale offerta sui giochi PS Plus, l'Instant Game Collection degli abbonati al servizio di Sony offrirà in download gratuito per tutto il mese di giugno il terzetto composto da Star Wars Squadrons, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Operation Tango.