PS Plus: l'upgrade a Extra e Premium riceverà sconti fino al 50%?

Un report di un utente giapponese su Twitter lascia credere che il PlayStation Plus potrebbe, in determinati casi, permettere un upgrade scontato ai tier Extra e Premium.

Il giocatore in questione è abbonato al PlayStation Plus fino al 2034, e dichiara di aver immediatamente approfittato di una inaspettata offerta da parte di Sony per effettuare l'upgrade ai tier più alti di PlayStation Plus, che includono contenuti bonus come la lunga lista di giochi gratis PS4, PS5 e i classici PS1, PS2, PS3 e PSP.

I vari screenshot postati dall'utente mostrano che l'upgrade del PlayStation Plus è stato offerto da Sony con uno sconto del 50%. L'utente, seppur incredulo, ha immediatamente approfittato della situazione per ottenere i contenuti esclusivi di Extra e Premium.

"La tariffa di aggiornamento per PS Plus Premium/Extra è notevolmente diversa da quella di ieri e di oggi. Ci sono degli sconti?", dichiara il giocatore in un primo tweet. "Che sia un errore di Sony o ufficiale, non credo che ci saranno più sconti per gli abbonati a lungo termine, quindi ho subito eseguito la procedura di aggiornamento. Lo sconto del 51% è abbastanza", dichiara quindi in un post di aggiornamento.



Non è ben chiaro quanto sia attendibile il report di questo giocatore (che in ogni caso sembra anche aver postato screenshot di una conversazione avvenuta con il supporto di Sony), ma è possibile che la compagnia nipponica possa concedere degli sconti per gli abbonati a lungo termine (qui parliamo di un caso fino al 2034). Non è nemmeno da escludere che si sia trattato di un errore tecnico, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con estrema cautela in attesa di eventuali chiarimenti da parte di Sony.