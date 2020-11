PS Plus: utenti bannati per aver venduto l'accesso al loro abbonamento per PS5 su PS4

In queste settimane alcuni abbonati a PlayStation Plus stanno rivendendo l'accesso al loro profilo premium per permettere di scaricare i giochi della PlayStation Plus Collection di PS5 anche su PlayStation 4. Per questi utenti è però arrivato il ban.

Effettuando il login con un account PSN associato a PS5 su PlayStation 4 è possibile scaricare i giochi della PlayStation Plus Collection anche sulla console di vecchia generazione, inutile dire come questo abbia dato rapidamente il via ad un giro illegale di rivendita di accesso all'account per pochi dollari, così da permettere a terzi di scaricar i giochi del pacchetto PS Plus Collection, e c'è chi aveva soddisfatto decine e decine di clienti in tutto il mondo con questo giochetto, ovviamente non legale e che viola le condizioni d'uso del PlayStation Network e dell'abbonamento PlayStation Plus. Sony ha però scoperto tutto e si è adoperata per bannare i venditori mentre coloro che hanno utilizzato questo stratagemma hanno ricevuto un ban di 60 o 90 giorni.

Continuando a parlare di PS Plus vi ricordiamo che Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis di dicembre per PS4 e PS5, la lineup del prossimo mese include Just Cause 4, Worms Rumble e Rocket Arena. A dicembre è previsto anche un weekend PlayStation Plus gratis con tutte le funzionalità sbloccate gratuitamente per 48 ore.