PS Plus: ecco quanto valgono tutti i giochi PS4 e PS5 regalati nel 2020

Con l'annuncio dei giochi PS Plus gratis di dicembre, la redazione di GameRant ha provato a riassumere l'offerta annuale della Instant Game Collection per scoprire il valore complessivo dei videogiochi regalati da Sony su PS4 e PS5 nel corso del 2020 agli abbonati a PlayStation Plus.

Nel condurre questa analisi, è bene precisare che i giornalisti di GR hanno ripreso l'ultimo prezzo di listino (al netto delle offerte del Black Friday e delle promozioni di fine anno), senza cioè basarsi sul valore di ciascun titolo nel momento in cui sono approdati nella Instant Game Collection di PlayStation Plus. Eccovi allora i risultati della ricerca:

Uncharted: The Nathan Drake Collection - $19.99

Goat Simulator - $9.99

BioShock: The Collection - $49.99

The Sims 4 - $39.99

Firewall Zero Hour - $19.99

Shadow of the Colossus - $19.99

Sonic Forces - $19.99

Uncharted 4: A Thief's End - $19.99

DiRt Rally 2.0 - $39.99

Cities Skylines - $39.99

Farming Simulator 2019 - $29.99

Call of Duty: WWII - $19.99

Star Wars Battlefront 2 - $19.99

Rise of the Tomb Raider - $29.99

Erica - $9.99

NBA 2K20 - $59.99

COD MW2 Remastered - $19.99

Fall Guys - $19.99

PUBG - $29.99

Street Fighter 5 - $19.99

Need for Speed: Payback - $19.99

Vampyr - $39.99

Bugsnax (PS5) - $24.99

Hollow Knight - $14.99

Middle-Earth Shadow of War - $49.99

Worms Rumble - $14.99

Just Cause 4 - $39.99

Rocket Arena - $4.99

L'acquisto su PS Store di tutti i 28 videogiochi inseriti da Sony nella Instant Game Collection dell'utenza PS Plus nel corso del 2020 richiederebbe quindi un esborso non inferiore ai 749.42 dollari, o una somma analoga in euro.

Vale poi la pena sottolineare che l'analisi non comprende anche il valore dei videogiochi inseriti nella PlayStation Plus Collection su PS5, e questo perché i titoli della raccolta destinata agli abbonati al servizio che dal 19 novembre scorso hanno acquistato PlayStation 5, essendo in larga parte delle esclusive Sony, sono maggiormente soggetti a oscillazioni di prezzo legate, ad esempio, alla loro riproposizione nella Collana PlayStation Hits di PS4.