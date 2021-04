PS Plus Video Pass: Sony mostra i primi bonus gratis del servizio sperimentale in Polonia

Con la partenza dei test in Polonia di PS Plus Video Pass, la locale divisione di Sony PlayStation svela i primi contenuti accessibili gratuitamente da chi parteciperà a questa fase sperimentale del servizio.

In funzione dei test condotti da Sony, gli abbonati a PlayStation Plus in Polonia vedranno arricchirsi l'offerta contenutistica accessibile con la sottoscrizione al servizio su PS4 e PS5. In aggiunta ai titoli gratis della Instant Game Collection mensile, l'utenza PS Plus in Polonia potrà infatti accedere a un catalogo di film e telefilm di Sony Pictures che verrà aggiornato a cadenza trimestrale.

Il trailer promozionale confezionato dalla divisione polacca di Sony si focalizza sui principali contenuti multimediali fruibili tramite PlayStation Plus Video Pass:

Bad Boys for Life

Bloodshot

Jumanji The Next Level

Venom

Zombieland Double Tap

Deadly Class (Prima Stagione)

Future Man (Prime tre Stagioni)

S.W.A.T. (Prime due Stagioni)

Nel presentare questo nuovo servizio, nei giorni scorsi Nick Maguire di Sony Interactive Entertainment ha precisato che i test di PS Plus Video Pass coinvolgeranno solo ed esclusivamente il mercato videoludico polacco. La fase sperimentale del Video Pass di PlayStation Plus durerà un anno, quindi fino a maggio 2022: solo allora, perciò, capiremo se il servizio entrerà a regime anche negli altri mercati europei o se, al contrario, è destinato a concludersi.

