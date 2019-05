PS Plus: saranno What Remains of Edith Finch e Overcooked i giochi di maggio?

Tutti gli abbonati al PlayStation Plus sono oggi in trepida attesa dei nuovi giochi gratuiti del mese di maggio, il cui annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. Sembra però che un'immagine trapelata in rete suggerisca l'identità dei due titoli in questione.

Lo screenshot sembra essere stato catturato nella pagina principale del PlayStation Store russo e mostra i riquadri di What Remains of Edith Finch e del primo Overcooked. Per chi non sapesse di che giochi siano, parliamo nel primo caso di un'avventura grafica con visuale in prima persona e, nel secondo caso, di un divertente party game nel quale i giocatori possono collaborare in locale per gestire una sempre più caotica cucina. In ogni caso si tratta semplicemente di speculazioni e l'immagine potrebbe essere l'ennesimo fake creato ad arte da qualche utente. Non ci resta quindi altro da fare che attendere le prossime ore per scoprire direttamente sul sito ufficiale Sony quali saranno i titoli che potremo scaricare gratuitamente dal prossimo martedì 7 maggio 2019.

In attesa di scoprire tutte le novità, avete già dato un'occhiata alla nuova versione dei PlayStation Plus Rewards? Vi ricordiamo inoltre che avete ancora qualche giorno per scaricare i titoli gratuiti del PS Plus di aprile, ovvero The Surge e Conan Exiles.