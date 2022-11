PS Plus e Xbox Game Pass hanno meno abbonati di Apple Arcade, secondo uno sviluppatore

Apple Arcade è un servizio di grande successo tra i possessori di dispositivi dell'azienda di Cupertino e, stando alle dichiarazioni di una software house molto conosciuta, vanterebbe un numero di iscritti superiore persino a quello di PlayStation Plus e Xbox Game Pass.

A svelare questo interessante retroscena ai microfoni del portale iMore è stato Miles Jacobson di SIG (Sports Interactive Games). Probabilmente a causa del recente debutto di Football Manager 2023 Touch nel vasto catalogo del servizio ad abbonamento mensile targato Apple, la software house ha ricevuto qualche informazione aggiuntiva sul quantitativo di utenti paganti e l'ha svelato durante l'intervista. Pur non avendo parlato di cifre concrete, si è parlato di un numero 'nine figures' che, in italiano, sta ad indicare che la cifra è composta da almeno 9 zeri. Sembrerebbe quindi che Apple Arcade abbia un numero di abbonati superiore ai 100 milioni e, facendo due calcoli, tale cifra sarebbe di gran lunga superiore a quella dei servizi Microsoft e Sony.

Sappiamo infatti che il PlayStation Plus aveva 'solo' 45,4 milioni di iscritti a settembre 2022, invece lo scorso gennaio 2022 sono stati raggiunti i 25 milioni di abbonati a Xbox Game Pass. Anche nel caso in cui i più recenti risultati dei due servizi dovessero essere superiori a quelli citati poco prima, è altamente improbabile che riescano a superare il numero di abbonati di cui parla Jacobson.