PS Plus, Xbox Game Pass e Games With Gold: tutti i giochi e i bonus gratis di agosto 2022!

Si preannuncia un mese estivo denso di appuntamenti per i videogiocatori abbonati ai servizi di casa Sony e Microsoft. Per non perdersi nulla, ecco un utile riassunto su cosa arriverà (e cosa se ne andrà!) nelle prossime settimane.

Si parte con i nuovi bonus e giochi gratis con PlayStation Plus di agosto, tra skateboard e la serie Yakuza. Ecco i dettagli!

Nuovi giochi gratis con PlayStation Plus (PS Plus Essentials, Extra. Premium)

Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5): disponibile dal 1 agosto sino al 6 settembre;

(PS4, PS5): disponibile dal 1 agosto sino al 6 settembre; Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4, PS5): disponibile dal 1 agosto sino al 6 settembre;

(PS4, PS5): disponibile dal 1 agosto sino al 6 settembre; Little Nightmares (PS4) disponibile dal 1 agosto sino al 6 settembre;

Nuove aggiunte al catalogo PS Plus Extra e Premium

Yakuza 0 (PS4);

(PS4); Yakuza Kiwami (PS4);

(PS4); Yakuza Kiwami 2 (PS4);

Giochi che lasciano il catalogo PS Plus Extra e Premium

Killzone Shadow Fall Intercept (PS4): lascia il catalogo in data 11 agosto;

(PS4): lascia il catalogo in data 11 agosto; NBA 2K22 (PS5, PS4): lascia il catalogo in data 31 agosto;

(PS5, PS4): lascia il catalogo in data 31 agosto; WRC 10 (PS5, PS4): lascia il catalogo in data 31 agosto;

Giochi gratis con Games With Gold ad agosto

Calico (Xbox Series X/S, Xbox One): disponibile da 1 a 31 agosto;

(Xbox Series X/S, Xbox One): disponibile da 1 a 31 agosto; ScourgeBringer (Xbox Series X/S, Xbox One): disponibile da 16 agosto a 15 settembre;

(Xbox Series X/S, Xbox One): disponibile da 16 agosto a 15 settembre; Saint’s Row 2 (retrocompatibile): disponibile da 1 agosto a 15 settembre;

(retrocompatibile): disponibile da 1 agosto a 15 settembre; Monaco: What’s Yours is Mine (retrocompatibile): disponibile dal 16 al 31 agosto;

Nuovi giochi Xbox Game Pass (Console and PC)

Turbo Golf Racing (Console, PC): disponibile dal 4 agosto;

(Console, PC): disponibile dal 4 agosto; Two Point Campus (Console, PC): disponibile dal 9 agosto;

(Console, PC): disponibile dal 9 agosto; Midnight Fight Express (Console, PC): disponibile dal 23 agosto;

(Console, PC): disponibile dal 23 agosto; Immortality (Console, PC): disponibile dal 30 agosto;

Passiamo ora in casa, con una rassegna dei prossimi contenuti in arrivo sugli hardware del colosso di Redmond, tra Xbox Game Pass e i giochi gratis con Games With Gold di agosto Xbox Game Pass perderà invece, che lascia il catalogo il prossimo 16 agosto 2022!