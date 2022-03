PlayStation Spartacus è PS Plus Neo? Spuntano dubbi prezzi e contenuti dell'abbonamento

Dopo mesi di ipotesi e speculazioni in merito, da Bloomberg sono di recente emersi rumor relativi ad un imminente reveal ufficiale di PlayStation Spartacus.

Il tanto chiacchierato servizio che dovrebbe fondere PlayStation Plus e PlayStation Now in un'unica sottoscrizione dovrebbe in particolare essere presentato nella settimana compresa tra 28 marzo e 3 aprile 2022. Le molteplici indiscrezioni sono però andate oltre, illustrando anche grandi differenze tra PlayStation Spartacus e Xbox Game Pass. Ora, in rete sta trovando diffusione un ulteriore avvistamento.

Dagli imprevedibili canali di 4chan, è infatti comparsa un'immagine che indicherebbe in PlayStation Plus Neo il nome ufficiale di PlayStation Spartacus. Stando allo scatto, che potete visionare in calce, il programma di abbonamento sarebbe destinato a debuttare con la giornata di giovedì 7 aprile 2022. Come anticipato da Bloomberg, Sony avrebbe pensato a diverse tipologie di abbonamento, che il rumor specifica in:

PlayStation Plus Platinum : 59,99 dollari al trimestre , per avere accesso a gioco online, demo gratuite, gioco in streaming, giochi gratis ogni mese, sconti mensili, offerte esclusive su PlayStation Store, accesso al gioco in streaming per una selezione di titoli PS3, PS4 e PS5;

: , per avere accesso a gioco online, demo gratuite, gioco in streaming, giochi gratis ogni mese, sconti mensili, offerte esclusive su PlayStation Store, accesso al gioco in streaming per una selezione di titoli PS3, PS4 e PS5; PlayStation Plus Gold : 39,99 dollari al trimestre , per avere accesso a gioco online, demo gratuite, gioco in streaming, giochi gratis ogni mese, sconti mensili;

: , per avere accesso a gioco online, demo gratuite, gioco in streaming, giochi gratis ogni mese, sconti mensili; PlayStation Plus Silver : 29,99 dollari al trimestre , per avere accesso a gioco online, demo gratuite, gioco in streaming;

: , per avere accesso a gioco online, demo gratuite, gioco in streaming; PlayStation Plus Bronze: 9,99 dollari al trimestre, per avere accesso a gioco online e demo gratuite;

Per ognuna di queste opzioni, sarebbe possibile stipulare abbonamenti della durata diAl momento, ovviamente, stiamo parlando di: per saperne di più sarà necessario attendere eventuali conferme o smentite da parte di Sony. Il forum di 4chan, lo ricordiamo, costituisce una fonte anonima, e non è dunque sempre semplice da interpretare. A destare sospetti, peraltro, è anchepresente nell'immagine e relativa al prezzo di PS Plus Silver, indicato sia come pari a 29,99 dollari sia come 24,99 dollari.