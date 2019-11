PS Store: i 3 remake di Crash e Spyro disponibili in un unico bundle a prezzo scontato

Non avete ancora recuperato nemmeno uno dei recenti remake di Crash e Spyro e state ancora aspettando l'occasione giusta per aggiungerli alla vostra collezione? Sappiate che se siete in possesso di una PlayStation 4 potrebbe essere appena spuntata fuori l'offerta che fa al caso vostro.

Con l'aggiornamento odierno del PlayStation Store, infatti, Sony e Activision hanno deciso di pubblicare un nuovo bundle che, a differenza dei precedenti che contenevano solo due dei tre titoli, li contiene tutti. Ciò significa che in un solo colpo potrete fare vostri Spyro Reignited Trilogy, Crash N.Sane Trilogy e Crash Team Racing Nitro-Fueled. Il costo del pacchetto è di 99,99 euro, ciò significa che il risparmio su ciascun gioco è notevole. Ciascuno dei tre titoli presenti nel pacchetto è infatti venduto al prezzo di 39,99 euro in versione digitale, ciò significa che acquistando i giochi separatamente paghereste circa 120 euro. Come nei bundle precedenti, anche in questo caso non possono aderire alla promozione gli utenti che hanno già acquistato la versione digitale di almeno uno dei titoli presenti nel bundle.

Sapevate che stando agli ultimi rumor sarebbe in sviluppo un nuovo Crash Bandicoot che potrebbe essere annunciato ufficialmente il prossimo mese?