PS Store accoglie le nuove offerte di maggio! Tantissimi sconti sui giochi PS5 e PS4

Mentre si avviano al termine i saldi della Golden Week sui giochi PS4 e PS5, è tempo di approfittare delle nuove promozioni ora disponibili nel catalogo di PlayStation Store.

Questa nuova tornata di saldi include in effetti delle proposte molto interessanti, sia sul fronte AAA sia per il mondo degli Indie. In particolare, evidenziamo la notevole riduzione di prezzo di due gemme indipendenti come Lost in Random e Narita Boy, oltre all'acclamato Death's Door di Devolver Digital. Spazio anche a produzioni del calibro di Tales of Arise o A Plague Tale: Requiem, mentre tra le esclusive Sony spunta Days Gone.



Di seguito, vi segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti.

Giochi PS5 e PS4 in sconto

A Plague Tale: Requiem : a 38,99 euro, scontato del 35%;

: a 38,99 euro, scontato del 35%; Death's Door : a 9,99 euro, scontato del 50%;

: a 9,99 euro, scontato del 50%; Far Cry 6 : a 17,49 euro, scontato del 75%;

: a 17,49 euro, scontato del 75%; FIFA 23 (PS4): a 20,99 euro, scontato del 70%;

(PS4): a 20,99 euro, scontato del 70%; FIFA 23 (PS5): a 31,99 euro, scontato del 60%;

(PS5): a 31,99 euro, scontato del 60%; Chorus : a 9,99 euro, scontato del 75%;

: a 9,99 euro, scontato del 75%; Tales of Arise : a 19,59 euro, scontato del 72%;

: a 19,59 euro, scontato del 72%; Tales of Vesperia: Definitive Edition : a 7,99 euro, scontato dell'80%;

: a 7,99 euro, scontato dell'80%; Lost in Random : a 5,99 euro, scontato dell'80%;

: a 5,99 euro, scontato dell'80%; Watch Dogs: Legion : a 10,49 euro, scontato dell'85%;

: a 10,49 euro, scontato dell'85%; Narita Boy : a 6,24 euro, scontato del 75%;

: a 6,24 euro, scontato del 75%; Diablo II: Resurrected : 13,19 euro, scontato del 67%;

: 13,19 euro, scontato del 67%; Deathloop + Ghostwire: Tokyo Bundle : a 47,99 euro, scontato del 60%;

: a 47,99 euro, scontato del 60%; Lost Judgment : a 20,99 euro, scontato del 65%;

: a 20,99 euro, scontato del 65%; Need for Speed: Unbound : a 23,99 euro, scontato del 70%;

: a 23,99 euro, scontato del 70%; Days Gone : a 15,99 euro, scontato del 60%;

: a 15,99 euro, scontato del 60%; Sackboy: Una Grande Avventura : a 29,39 euro, scontato del 58%;

: a 29,39 euro, scontato del 58%; Sherlock Holmes: Chapter One: a 15,74 euro, scontato del 75%;

Le nuove offerte proposte su PlayStation Store resteranno attive sino al prossimo giovedì 25 maggio 2023.